اليوم السابع
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ضبط 1000 لتر معطر جو مجهول المصدر بالغربية

الإثنين، 28 أغسطس 2023 12:35 ص
ضبط 1000 لتر معطر جو مجهول المصدر بالغربية المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية
الغربية عادل ضرة

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تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين من ضبط 1000 لتر معطر جو مجهول المصدر، داخل مصنع منظفات، وضبط 1000 كيس حمص يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك، تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
كان وكيل وزارة التموين، قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحلات والمصانع بنطاق المحافظة لإحكام الرقابة التموينية عليها.
 
وتشكلت حملة برئاسة وكيل وزارة التموين ضمت مفتشين من إدارة الرقابة التموينية، وأسفرت الحملة عن تحرير محضر جنحة لصاحب مصنع منظفات بعد ضبط تنك معبأ بـ 1000لتر معطر جو غير مدون عليه أى بيانات ومجهول المصدر.
 
كما تم تحرير محضر جنحة لصاحب محل بقالة لعرضه 1000كيس حمص مقشر بدون فواتير ويشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك، وتحرير محضر جنحة لصاحب سوبر ماركت لعرضه 20علبة جبنة، مخالفا لاشتراطات التخزين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المضبوطات.

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تموين الغربية

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