وأضافت الوزارة- فى بيان، اليوم الاثنين، أوردته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"- أنه تم إجراء أول اختبار إشعاع من نوعه في 15 موقعا في 3 مناطق من المياه الإقليمية للبلاد، الجمعة الماضية، بعد يوم واحد من تصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطلة في الميحط يوم الخميس، الماضى.. كما تم إجراء اختبارات في 10 مواقع أخرى، سيتم كشف نتائجها قريبًا.

بدوره.. أوضح وزير المحيطات الكوري جو سيونج-هوان، أن مستويات المواد المشعة في المياه الإقليمية كانت أقل من معايير منظمة الصحة العالمية في أول اختبار بعد التصريف، وتسعى الحكومة إلى مراقبة تصريف المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما عن كثب وإلى الحفاظ على سلامة البحر.

وتخطط الحكومة لإجراء الاختبارات التفصيلية في 92 موقعا والاختبارات السريعة على "السيزيوم-134" و"السيزيوم-137" و"التريتيوم" في 108 مواقع.

وبدأت اليابان، الخميس، الماضى، في تصريف الدفعة الأولى من المياه المشعة المعالجة في المحيط، على الرغم من المخاوف التي أثارتها الدول المجاورة والعاملون في صيد الأسماك في المنطقة.