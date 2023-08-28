رئيس النواب الأمريكي: استمرار واشنطن في العمل بخطط تمويل مؤقتة قصيرة الأجل ليس جيدا

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قال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، إنه لا يريد أن تستمر البلاد في العمل بخطط تمويل مؤقتة قصيرة الأجل بين العطلات، فيما يسارع المشرعون الأمريكيون للتوصل إلى اتفاق بشأن مستويات المخصصات المالية في خضم حملة لخفض الإنفاق الفيدرالي.

وأضاف مكارثي: "أريد التأكد من أننا قادرون على الخوض في هذه المسألة بعيدا عن فترات العطلات، حتى يكون هناك ما يكفي من الوقت لنتمكن من عقد مؤتمر مع مجلس الشيوخ، لنتمكن من القيام بعملنا".

وتابع مكارثي: "لكن في الوقت الحالي سنقدم حلا قصير الأجل، لأن واشنطن تعمل فقط قبل الموعد النهائي"، مشيرا إلى أن الحل قصير الأجل سيجعل الولايات المتحدة تتجنب إغلاق الحكومة، كما سيتيح لمجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون منذ انتخابات التجديد النصفي، إقرار قوانين التخصيص المالية الخاصة بهم، وبذلك فإن الحل قصير الأمد سيضعهم في موقف أكثر قوة لإزالة ما وصفه بـ "سياسات بيلوسي".

وأثار رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، الأحد، احتمالية إجراء تحقيق لعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن، واصفًا مثل هذه الخطوة بأنها “خطوة طبيعية إلى الأمام” بعد التحقيقات التي أجراها الجمهوريون في مجلس النواب مع بايدن وعائلته وقالوا إنها كشفت أسرار تعاملات أجنبية بينما كان بايدن نائبا للرئيس.

وقال مكارثي، في تصريحات -نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "إذا نظرت إلى كل المعلومات التي تمكنا من جمعها حتى الآن، فستجد أنها خطوة طبيعية إلى الأمام بالتوجه إلى التحقيق في عزله".

وأكد مكارثي أن فتح تحقيق رسمي في عزل بايدن سيمنح الكونجرس "السلطة القانونية للحصول على كل المعلومات التي يحتاجها".

وشرع الجمهوريون في مجلس النواب خلال الشهور الأخيرة في إجراء تحقيق واسع النطاق بشأن نجل الرئيس الأمريكي هانتر بايدن خلال الفترة التي قضاها في مجلس إدارة شركة طاقة أوكرانية عندما كان والده نائبا للرئيس.

وأشار مكارثي الشهر الماضي إلى أن التحقيق الذي يجريه الحزب الجمهوري في مجلس النواب بشأن التعاملات التجارية الخارجية لعائلة بايدن، وخاصة تلك المرتبطة بنجل بايدن، يمكن أن يرقى إلى مستوى التحقيق في عزل الرئيس.