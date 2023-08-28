"خلافات مالية السبب".. اعترافات المتهمين باختطاف شخص فى الإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

اختطف متهمون شخصا في الإسكندرية، وتم القبض عليهم، واعترفوا بارتكابهم للواقعة، وذلك بسبب خلافات مالية، حيث رصدوا حركة المجني عليه وخطفوه انتقاما من شقيقه.

وقال المتهمون في اعترافاتهم بعد القبض عليهم: "شقيق الضحية استولى على مبالغ مالية من الشركة جهة عمله، وهرب لمدينة الإسكندرية برفقة شقيقه وزوجته، فتتبعناه وخطفنا شقيقه لإجباره على رد الأموال".

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية من (ربة منزل "تحمل جنسية إحدى الدول") بأنها خلال استقلالها إحدى السيارات الأجرة "تاكسى" وبصحبتها (شقيق زوجها "يحمل جنسية إحدى الدول") بدائرة القسم، فوجئا بسيارة ملاكى يستقلها شخصان قاما باستيقافهما وإنزال (شقيق زوجها) عنوة واصطحابه ولاذوا بالهرب.

وأكدت أنه ورود اتصال هاتفى من الهاتف المحمول الخاص بشقيق زوجها من شخص مجهول وطلب منها مبلغ مالى نظير تحريره، فتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (5 أشخاص ، وسيدة "لأربعة منهم معلومات جنائية").

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط (5) منهم وتم إطلاق سراح المجنى عليه من الشقة المُحتجز بها كائنة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة.