خان العيش والملح.. اعترافات عامل سرق محل يعمل به فى الخصوص

كتب سليم على

"ديه جزاتى انى شغلته معايا".. بهذه الكلمات بدأ مالك محل ملابس بمنطقة الخصوص حديثه أمام النيابة العامة، متهما عامل بالمحل بسرقة مبلغ مالى كبير من المحل وفر هاربا، بعد أن كان سبب في توفير مصدر دخل له وكان يعامله مثل أبنائه إلا أنه خان العيش والملح وسرق المحل.

وأضاف أنه يثق في من يعملون لديه وعادة اترك ايراد المحل داخل الخزنة، لاحتياجه في سداد فلوس للتجار الذى يوردون الملابس للمحل، ولكن العامل المتهم خان هذه الثقة وخطط لسرقة الخزينة وفر هاربا.

وقال المتهم خلال التحقيقات أن نفذ عملية السرقة ليلا مستغلا عمله بالمحل ، لافتا إلى أنه انفق جزء من المبالغ المسروقة على متطلباته الشخصية، وأرشد عن جزء من المبلغ المستولى عليه بمكان إخفائه بمنزل غير مأهول بالسكان ملك أحد أقاربه.

ونجحت الأجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية من (مالك محل ملابس - كائن بدائرة القسم) باكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل خزينة حديدية بالمحل خاصته، تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل بالمحل - مقيم بمحافظة أسيوط)، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه.