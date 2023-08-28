اليوم السابع
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لورود التحريات..

حجز تاجر 24 ساعة لحيازته سلع غذائية مدعمة قبل بيعها فى السوق السوداء

الإثنين، 28 أغسطس 2023 06:58 م
حجز تاجر 24 ساعة لحيازته سلع غذائية مدعمة قبل بيعها فى السوق السوداء سلع غذائية - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت النيابة العامة بحجز تاجر مواد غذائية 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث فى واقعة ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من السلع الغذائية المدعمة، حيث عثر على كميات من زيت الطعام المدعم قبل بيعه فى السوق السوداء، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

 

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط (مسئول عن مخزن للمواد الغذائية - كائن بدائرة قسم شرطة المرج) لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية المدعمة "زيت طعام مكرونة" والمحظور تجميعها بقصد طرحها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المخزن على (1,737 طن زيت طعام – 776 كيلو جرام مكرونة) جميعها غير مصحوبة بأية مستندات يدل على مصدرها.

 

وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن بـدون تـرخيص وحيازته للمضبوطات بقصـد طرحهـا بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.


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