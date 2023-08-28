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تنظيم معرض ملابس مجانى لـ500 أسرة من الأولى بالرعاية فى كفر الشيخ.. صور

الإثنين، 28 أغسطس 2023 12:42 م
تنظيم معرض ملابس مجانى لـ500 أسرة من الأولى بالرعاية فى كفر الشيخ.. صور معرض الملابس
كفر الشيخ- محمد سليمان

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نظمت جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن بكفر الشيخ، معرض ملابس بالمجان بقريه اسحاقة والقرى والعزبة المستفيدة قرية اسحاقة وقريه المرابعين وقريه قراجه وعزبة الشرقي وعزبة السرايا وعزبة أبو عمر وعزبه الدوار وعزبة الأخماس وعزبة الكوم، رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل التنموي.
 
جاء ذلك الدكتورة ماجدة جلاله، وكيل وزارة التضامن، وعادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ.
 
وقالت الدكتورة ماجدة جلاله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، إنه يتم توزيع الملابس على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، مؤكدًة أهمية تضافر كافة الجهود لتوفير المساعدات اللازمة للأسر بالقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة وتوفير متطلباتهم .
 
قال عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ. إنه تم تنظيم معرض ملابس بالمجان، لإستفادة 500 أسرة، بقرية اسحاقه، مؤكداً أن القرى والعزب المستفيدة  من المعرض المجاني، قرية اسحاقة وقريه المرابعين قرية قراجه وعزبة الشرقي وعزبة السرايا وعزبة أبو عمر وعزبه الدوار وعزبة الاخماس و عزبة الكوم.
 
معرض ملابس مجاني بكفر الشيخ
معرض ملابس مجاني بكفر الشيخ

ملابس متميزة مجانية
ملابس متميزة مجانية
 
 

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