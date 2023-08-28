تنافس 30 مركز شباب بأسوان في فعاليات المهرجان التنشيطى الأول لشباب النوبة

أسوان- صلاح المسن

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، فعاليات وأنشطة "المهرجان التنشيطى الأول لشباب النوبة"، والجارية بعدد من مراكز الشباب بنصر النوبة فى الفترة من 26 وحتى 30 أغسطس الحالى.

وأشاد محافظ أسوان، بدور هذا المهرجان، والذى يأتى ضمن الجهود المبذولة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى من أجل إكتشاف المواهب وتنمية المهارات وقدرات الإبداعية لدى أبنائنا الشباب والعمل على تمكينهم وإستثمار طاقاتهم الإيجابية بالشكل المناسب ، مع تعزيز روح الولاء والإنتماء وحب الوطن لديهم بإعتبارهم عماد الحاضر وأمل المستقبل المشرق .

ومن جهته، أكد ناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان، في تصريحات صحفية، أن المهرجان يشارك فيه 30 مركز شباب يتنافسون فى مجموعة من الألعاب منها خماسى كرة القدم وتنس الطاولة الفردى ، بالإضافة إلى ألعاب القوى والتى تضم سباقات 100 متر بنين وبنات، وأيضاً منافسات كاراتية وكاته فردى وجماعى للبنين والبنات .

ولفت ناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان، إلى أن مركز شباب أبو سمبل شهد فعاليات إفتتاح المهرجان التنشيطى الأول لشباب النوبة، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية، كما يشهد مركز شباب قرشة فعاليات اليوم الثانى، بينما يشهد مركزى شباب مدينة نصر النوبة والجنينة والشباك فعاليات اليوم الثالث، فى حين أن مركز شباب أرمنا سيشهد فعاليات ومنافسات اليوم الختامى .