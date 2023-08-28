تقرير الصفة التشريحية: لا شبهة جنائية في واقعة مصرع شاب في حريق مطعم بعين شمس

كتب عبد الله محمود

كشف تقرير الصفة التشريحية فى واقعة مصرع شاب توفى داخل حريق شب بمطعم مأكولات فى منطقة عين شمس، أن سبب الوفاة الحقيقي جاء نتيجة تعرض الشاب لحالة اختناق نتيجة انتشار الدخان الناتج عن تصاعد ألسنة اللهب جراء حدوث ماس كهربائي بسبب زيادة الأحمال أسفرت عن نشوب الحريق بشكل سريع، حيث تبين أنه لا توجد شبه جنائية في الواقعة.

فيما أكدت تحريات رجال المباحث الجناية على ما جاء في تقرير الصفة التشريحية، وأن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي بسبب زيادة الأحمال، ولا توجد أي شبهة جنائية.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات النجدة بلاغآ من الأهالي بفيد بنشوف حريق داخل مطعم مأكولات بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، على الفور انتقل رجال الحماية المدنية بالقاهرة وتم الدفع ب3 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق.

فيما أسفر الحريق عن مصرع شاب فى العقد الثاني من العمر، وتبين من المعاينة الأولية أن الوفاة جاءت نتيجة تعرضه لحالة اختناق جراء الحريق الذى شب بالمطعم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.