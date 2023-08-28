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انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الصيفي بآداب عين شمس.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 28 أغسطس 2023 12:52 م
انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الصيفي بآداب عين شمس.. اعرف التفاصيل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الصيفي بآداب عين شمس
كتب محمود راغب

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أعلنت كلية الآداب بجامعة عين شمس ، انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الصيفي بمختلف الأقسام وتستمر حتى 21 سبتمبر المقبل، تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب. 
 
وأوضحت عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس، أنه يتم اختبار طلاب الأقسام التي تعمل بنظامالساعات المعتمدة و البرامج المميزة، الذين أتموا حضور محاضرات الفصل الدراسي الصيفي على مدار سبعة أسابيع، وتبدأ امتحانات البرامج المميزة بدء من يوم 5 سبتمبر حتى 14 سبتمبر من الساعة 9 صباحا  على 3 فترات يوميا بفارق ساعة بين كل فترة والأخرى.
 
وتعقد امتحانات الفصل الدراسي الصيفي للساعات المعتمدة على 4 فترات من 9 صباحا حتى 4 عصرا يوميا من السبت إلى الخميس، مؤكدة أنه يتم المتابعة اللحظية لسير الامتحانات، بالاضافة إلى توفير كافة سبل الراحة والمناخ الهادىء للطلاب والملاحظين، حفاظاً على الصحة العامة وسلامتهم.
 
ومن جانبه أضاف الدكتور محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن الامتحانات موضوعية وتتنوع مابين الاختيار من متعدد والاسئلة المقالية ، وتصحح اليكترونيا في نفس اليوم من خلال وحدة القياس والتقويم لسرعة اعلان نتائج الطلاب ، بالإضافة إلى إعلان الجداول قبل الامتحانات بوقت كاف وكذلك الإعلان يوميا عن أماكن لجانهم من خلال الصفحة الرسمية للكلية .
 
 
 

جامعه عين شمس

عين شمس

اداب عين شمس

امتحانات الفصل الصيفى



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