اليوم السابع
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انتشال جثة عامل تعرض للغرق في نهر النيل بالوراق

الإثنين، 28 أغسطس 2023 09:41 ص
انتشال جثة عامل تعرض للغرق في نهر النيل بالوراق جثه_أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقى شخص مصرعه غرقا في نهر النيل بالوراق، لعدم إجادته السباحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص طافية بنهر النيل في الوراق، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف المقدم محمد طارق رئيس مباحث الوراق، وتبين من خلال التحريات أن شخصا لقى مصرعه غرقا لعدم إجادته السباحة. 
 
وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري، وانتشال جثته، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
 
 

غرق عامل نهر النيل

الوراق

امن الجيزة



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