اليوم السابع: الصعيد فى قلب خارطة التنمية

تناول عدد اليوم السابع المطبوع الصادر صباح غد، عددا من الملفات والتغطيات الإخبارية الهامة، كان أبرزها: الصعيد فى قلب خارطة التنمية .. مكاسب الاقتصاد المصرى من «بريكس بلس».. سهرات مهرجان القلعة.. هانى شاكر يتألق بأجمل أعماله

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