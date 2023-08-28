النزول بالحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى بجميع إدارات الوادي الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، النزول بالحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام على مستوى المحافظة في الأماكن الشاغرة بجميع الإدارات التعليمية، وذلك من منطلق إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للالتحاق بالتعليم الثانوي العام، وحرصا على مصلحتهم.