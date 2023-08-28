اليوم السابع
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الإثنين، 28 أغسطس 2023 06:20 م
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النزول بالحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى بجميع إدارات الوادي الجديد

الإثنين، 28 أغسطس 2023 05:50 م
النزول بالحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى بجميع إدارات الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، النزول بالحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام على مستوى المحافظة في الأماكن الشاغرة بجميع الإدارات التعليمية، وذلك من منطلق إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للالتحاق بالتعليم الثانوي العام، وحرصا على مصلحتهم.

وأوضح المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة، أنه تم النزول بالحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثالثة لتنسيق الصف الأول الثانوى على النحو التالي:  
🔹️ إدارة الخارجة التعليمية 225 درجة  
🔹️إدارة الداخلة التعليمية220 درجة  
🔹️إدارة الفرافرة التعليمية 201.5 درجة 
🔹️إدارة بلاط التعليمية 200درجة  
🔹️إدارة باريس التعليمية 207.5 درجة .
 

 


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