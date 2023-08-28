اليوم السابع
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القومي للمرأة ببنى سويف: أمسيات ثقافية لتوعية الأهالى باستخدام العروض الفنية

الإثنين، 28 أغسطس 2023 11:00 م
القومي للمرأة ببنى سويف: أمسيات ثقافية لتوعية الأهالى باستخدام العروض الفنية نرمين محمود مقرر القومي للمرأة ببنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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قالت نرمين محمود مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة بنى سويف، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن فرع المجلس بالمحافظة نظم 10امسيات ثقافية ضمن أمسيات الأسرة المصرية خلال عام 2023 وحتى شهر أغسطس الجارى.
 
وأضافت نرمين محمود، أن الأمسيات الثقافية التى انطلقت فى شهر رمضان الماضى، ضمن فعاليات امسيات الأسرة المصرية استهدفت 8 قرى رئيسية ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والتى تشمل مركزي ببا وناصر.
 
وقالت نرمين محمود إنه تم استكمال الأمسيات الثقافية خلال شهر أغسطس الجارى  ضمن فعاليات امسيات الأسرة المصرية التى تقام علي هامش الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة" استهدفت الامسيات عدد 650 من السيدات 250 والرجال 250 والأطفال 150 وذلك بقرية جزيره ابو صالح مركز ناصر.
 
وأضافت نرمين محمود، أن الأمسيات الثقافية تشمل عدة أنشطة من بينها عروض فنية ثقافية تتناول الرسائل الأساسية للحملة ، و التي تمت صياغتها بأسلوب مبسط لتنطلق على لسان الأراجوز، والعرائس المتحركة، بهدف تشكيل حوار تفاعلى مباشر مع الجمهور كما تشمل الأمسيات علي إنشاد ديني وأغاني وطنية، وعلى هامش العروض تم عمل مسابقات وتوزيع هدايا عينية علي الاطفال والسيدات.
 
 

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