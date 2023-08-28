الفساد مثل الخيانة العظمى في زمن الحرب.. مقترح زيلينسكي للبرلمان الأوكراني

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وعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتقديم اقتراح إلى البرلمان بالمساواة بين الفساد والخيانة العظمى خلال نظام الأحكام العرفية.

وقال زيلينسكي - في مقابلة نقلتها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - "إنه سيتم عرض مقترحاتي على المشرعين الأوكرانيين بشأن مساواة الفساد بالخيانة في زمن الحرب".. موضحا أن هذه المبادرة ستكون أداة جدية للغاية حتى لا يفكر أحد حتى في أعمال الفساد.

وأضاف قائلا "لن يكون هناك تصفية بإطلاق الرصاص، وإذا كان هناك دليل، فيجب أن يقبع الشخص خلف القضبان".. وتابع "أن البرلمان الأوكراني قد يتلقى مسودة هذا القرار خلال الأسبوع المقبل"، مؤكدًا أن الفساد أو مخاطرة ليست قضايا داخلية فقط، بل لها صدى في الخارج أيضا.

وأشار زيلينسكي إلى أنه ليس لديه الكثير من الوقت لتكريسه لتفاصيل مكافحة الفساد.. موضحا أنه يهتم بالحلول الجذرية.

جدير بالذكر أن الهيئة الأوكرانية للوقاية من الفساد تعتزم إطلاق بوابة خاصة في أوائل سبتمبر المقبل، يتمكن المبلغون عن المخالفات من الإبلاغ عن حقائق الفساد من خلالها، دون الكشف عن هويتهم.