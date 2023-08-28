العنصرية وراء سقوط 3 في إطلاق نار بمدينة جاكسونفيل الأمريكية

وكالات

كشفت سلطات إنفاذ القانون المحلية في مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا الأمريكية، الأحد، عن اسم المسلح الأبيض الذي أردى ثلاثة من أصحاب البشرة السوداء بالرصاص، في واحد من سلسلة متاجر "دولار جنرال" في المدينة، السبت، قائلة إنه يدعى رايان كريستوفر بالميتر ويبلغ من العمر 21 عاماً.

ووصفت السلطات واقعة إطلاق النار بأنها ذات دوافع عنصرية، وذكرت أن الشاب كتب "عدة بيانات" موجهة إلى وسائل الإعلام ووالديه وسلطات إنفاذ القانون تنضح بكراهيته للسود.

وقال تي.كيه ووترز قائد شرطة جاكسونفيل في مؤتمر صحافي، الأحد، إن المشتبه به ليس له تاريخ إجرامي وإنه اشترى الأسلحة المستخدمة بشكل قانوني.

وتابع: "لم يكن هناك سجل جنائي"، مضيفاً أن الشيء الوحيد المسجل في الملفات هو مكالمة هاتفية مع شقيقه بشأن واقعة عنف أسري.