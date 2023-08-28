اليوم السابع
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أعرب عن التقدير لأنشطة واستثمارات الشركة فى مصر

الرئيس السيسى يستقبل الرئيس التنفيذى لـ"بريتيش بيتروليومBP".. إنفوجراف

الإثنين، 28 أغسطس 2023 03:31 م
الرئيس السيسى يستقبل الرئيس التنفيذى لـ"بريتيش بيتروليومBP".. إنفوجراف الرئيس السيسي

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم "برنارد لونى"، الرئيس التنفيذى لشركة "بريتيش بيتروليوم BP"، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ونادر زكي الرئيس الإقليمى للشركة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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الرئيس أعرب عن التقدير لحجم أنشطة واستثمارات الشركة البريطانية المتنامية فى مصر
 
الرئيس أكد الأهمية التى توليها الدولة لمشاركة الشركات العالمية والقطاع الخاص فى مجالات البترول والغاز والطاقة المتجددة
 
الرئيس عبر عن تطلع مصر لتعزيز التعاون القائم مع الشركة البريطانية العالمية وما يشمله من مجال خفض الانبعاثات وتحول الطاقة وإنتاج الهيدروجين الأخضر
 
أعرب رئيس شركة BP عن اعتزازه وتقديره لمقابلة الرئيس
 
أكد رئيس شركة BP محورية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والشركة التي امتدت على مدار 60 عامًا
 
وأشاد برنارد لوني بما حققته مصر تحت قيادة الرئيس على صعيد التنمية خاصة في مجال البنية التحتية
 
عرض رئيس شركة BP خطط الشركة الاستثمارية مع شركائها في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة في مجالات البحث والاستكشاف والتنمية بقيمة 3.5 مليار دولار
 
نوه إلى الجهود الجارية بالتعاون مع وزارة البترول لدعم بناء قدرات الكوادر البشرية العاملة في مجال الطاقة بمصر
 
أكد حرص الشركة على الاضطلاع بدورها على صعيد المسئولية المجتمعية وتقديم منح للشباب المصريين للدراسة فى كبرى الجامعات البريطانية

السيسي

الرئيس السيسي

الاستثمارات البريطانية في مصر

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بريتيش بيتروليوم

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