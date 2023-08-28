اليوم السابع
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الإثنين، 28 أغسطس 2023 01:48 م
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الخارجية: تكليف السفارات بالترويج لمنصة التأشيرة التعليمية لجذب الطلاب الوافدين

الإثنين، 28 أغسطس 2023 01:00 م
الخارجية: تكليف السفارات بالترويج لمنصة التأشيرة التعليمية لجذب الطلاب الوافدين المؤتمر الصحفى لإطلاق المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية
كتب محمد صبحى

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قال السفير عمر سليم، مساعد وزير الخارجية، إنه سيتم تكليف السفارات المصرية بالترويج للمنصة الجديدة للتعليم العالى EGYAID، والتواصل مع المؤسسات التعليمية بالخارج والجاليات المصرية للتعريف بالتحديث الذى اجرى بمنظومة التعليم العالى فى مصر وتشجيع الدول على ذلك.
 
وأضاف السفير عمر سليم خلال كلمه له بالمؤتمر الصحفى المنعقد الان لإطلاق المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية بأحد الفنادق الكبرى بالعاصمة الادراية الجديدة بحضور وزراء وسفراء، أن لدينا اهتمام بدعوة الجيل الثانيى والثالث من المصريين بالخارج للقدوم والاستفادة من مسارات التعليم فى مصر التى تتواكب مع التحديث الشامل فى بلدنا.
 
وتابع مساعد وزير الخارجية، أن تأشيرة خاصة للطلاب خطوة هامة مختلفة عن تأشيرات الدخول الأخرى لدخول مصر، خاصة وأن مصر تتيح تعليم متميز وإقامة متميز للطلاب الوافدين.
 

التعليم العالى

اخبار مصر

ايمن عاشور

الخارجية

الطلاب الوافدين



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