اليوم السابع
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الحماية المدنية تسيطر على حريق اشتعل بشقة سكنية في بولاق الدكرور

الإثنين، 28 أغسطس 2023 02:23 م
الحماية المدنية تسيطر على حريق اشتعل بشقة سكنية في بولاق الدكرور السيطرة على حريق-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق اشتعل بشقة سكنية في بولاق الدكرور دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بعقار في منطقة  بولاق الدكرور،انتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتمكنوا من محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة، وتبين من خلال المعاينة أن الحريق اشتعل بشقة دون وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

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