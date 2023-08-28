الحكومة اليابانية تخطط لإنشاء ملاجئ تحت الأرض لحالات الطوارئ

أحمد علوى

وضعت الحكومة اليابانية خطة لبناء ملاجئ تحت الأرض لإجلاء المواطنين إليها في حالات الطوارئ.

وقالت الحكومة إنها ستبدأ في بناء الملاجئ بجزر "ساكيشيما" في محافظة أوكيناوا، وسيكون كل ملجأ عبارة عن منشأة قوية تحت الأرض لها باب مقاوم للانفجارات ومزودة بنظام تهوية ومصدر للطاقة في حالات الطوارئ، وذلك حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) الإثنين.

وتخطط أمانة مجلس الوزراء لطلب أكثر من 100 مليون ين (680 ألف دولار) للمشروع في ميزانية العام المالي 2024. كما ستنظر الحكومة في كيفية التعامل مع 1600 منشأة تحت الأرض خصصت كملاجئ للإخلاء في حالات الطوارئ منذ أبريل 2022.