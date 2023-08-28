اليوم السابع
Ads
الإثنين، 28 أغسطس 2023 11:36 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

اعتقال مشتبه به أصاب شخصين اثنين بسكين بولاية سارلاند الألمانية

الإثنين، 28 أغسطس 2023 08:00 ص
اعتقال مشتبه به أصاب شخصين اثنين بسكين بولاية سارلاند الألمانية الشرطة الألمانية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الشرطة في ولاية سارلاند الألمانية إن شخصين أصيبا بإصابات خطيرة في هجوم بسكين أثناء سيرهما في إحدى الغابات.

وكانت امرأة (44 عاما) ورجل (47 عاما) من فرنسا يسيران في غابة بالقرب من قرية كارلسبرون، القريبة من الحدود الفرنسية.

وصادف الشخصان المشتبه به في الغابة حيث هاجمهما فجأة وطعنهما.

وأوضحت الشرطة اليوم الأحد أنه تم نقل الضحيتين إلى المستشفى بمروحية حيث يتلقيان العلاج حاليا.

وتم اعتقال المشتبه به (23 عاما) بالقرب من مسرح الجريمة. ولم يتضح بعد الدافع وراء الهجوم.

وأضافت الشرطة أنه يتم احتجاز المشتبه به بتهمة الشروع في القتل، مشيرة إلى أنه تم اعتقاله بدون مقاومة.


الشرطة الألمانية

طعن

ولاية سارلاند

المانيا

اخبار المانيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة