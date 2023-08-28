اليوم السابع
Ads
الإثنين، 28 أغسطس 2023 02:54 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

استفاد منه 5407 مصريا.. تعرف على برنامج الخدمات الصحية بالمكتب الباباوى للمشروعات

الإثنين، 28 أغسطس 2023 02:00 ص
استفاد منه 5407 مصريا.. تعرف على برنامج الخدمات الصحية بالمكتب الباباوى للمشروعات المكتب الباباوى للمشروعات
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أنشأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عام 1962 أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، ومنذ ذلك الحين وحتى الآن كان الأسقف يأخذ دورا رائدًا فى خدمة المجتمعات الفقيرة والمحرومة.
 
وبعد ثورة 25 يناير عام 2011، رأى قداسة البابا تواضروس الثانى أنه من الضرورى دعم الاحتياجات المعيشية الأساسية وأن يجدوا مدارس جيدة لأطفالهم وخدمات صحية جيدة، ومن هذا المنظور، أنشأ قداسته المكتب البابوى للمشروعات فى عام 2013 وتحت إشرافه المباشر للعمل جنبًا إلى جنب مع أسقفية الخدمات فى خدمة مجتمعنا.
 
برنامج كيمى – للمشروعات الصحية
 
ويبلغ عدد المستفيدين من برنامج كيمى 5407 منهم 336 مريضا و129 زراعة القوقعة ودعم جلسات النطق و197 زراعى الكلى و10 عمليات زرع كبد بمركزالرجاء وفى مستشفى أبو المطامير بمحافظة البحيرة يستفيد حوالى 2500 مريض سنويا وفى مستشفى السلام بالقاهرة يستفيد 700 مريض سنويا وفى مركزالقلب السعيد للإعاقة بالمنصورة أستفاد منه 72 طفلا، ويجرى الأن إنشاء مستشفى الرجاء التخصصى بأبوقرقاص، وفى مدرسة تدريب التمريض يستفيد 299 طالبا.
 
ويبلغ عدد المستفيدين من البرنامج فى مركز صحتى الطبى فى فاقوس بالشرقية 1500 مريض سنويا.

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

المكتب الباباوى للمشروعات

مشروع كيمى



الموضوعات المتعلقة

27 ألف مستفيد من برامج المكتب الباباوى للمشروعات بالكنيسة فى 10 سنوات.. 9304 مستفيدين من برنامج عيون مصر للمشروعات التعليمية و5407 من الخدمات الصحية.. ومئات المستفيدين من المساعدات الإنسانية والمشروعات الصغيرة

السبت، 26 أغسطس 2023 06:00 ص

تاريخ إنشاء المكتب الباباوى للمشروعات بالكنيسة ومهام العمل.. تفاصيل

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 02:00 ص

تعرف على المكتب الباباوى للمشروعات فى الكنيسة الأرثوذكسية

الأربعاء، 26 أبريل 2023 02:00 ص

تعرف على تاريخ المكتب الباباوى للمشروعات فى الكنيسة

الأحد، 05 مارس 2023 01:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة