اتحاد الصناعات: قرارات الرئيس السيسي الاقتصادية تساعد على توسيع المجمع الصناعي

كتب محمد شعلان

أكد المهندس أسامة الشاهد عضو اتحاد الصناعات، أن قرارات الرئيس السيسي بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز، تتضمن تسهيلات كبيرة وستحقق عملية جذب للاستثمارات، مشيرا إلى أنهم في اتحاد الصناعات سيعملون على تسويق هذه القرارات التي اتخذها الرئيس.

وأوضح أسامة الشاهد، خلال حوار ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن قرارات الرئيس السيسي ستساعد على توسيع المجمع الصناعي مما يساعد على حل أزمة الميزان التجاري ما بيننا وبين الدول الأخرى وتقليل الفارق بين الصادرات والواردات.

وتابع: "لابد من التوجه للصناعات المتوسطة والصغيرة وهي من الصناعات الاستراتيجية لان أي دولة قائمة فيها مكونات للإنتاج، ومحتاجين التركيز على الصناعات التكميلية ومش المشروعات الكبيرة فقط هي المشروعات الاستراتيجية ولكن يهمني المكون المحلي داخل الصناعة وهذا يقلل فاتورة الواردات".