إصابة 8 أشخاص إثر حادثى سير بكفر الدوار ووادى النطرون بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 8 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادثى سير بمركزى كفر الدوار و وادى النطرون بمحافظة البحيرة

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحوادث من شرطة النجدة .

وبالفحص تبين إصابة 5 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكى بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بدائرة مركز كفر الدوار .

وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية

كما أصيب 3 بكسور وجروح مختلفة إثر وقوع حادث تصادم سيارتى ملاكى بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي دائرة مركز وادى النطرون

وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون المركزى لاسعافهم وتلقى الرعاية الطبية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة..