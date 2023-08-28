إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص على طريق الواحات الصحراوى

كتب ـ عبد الرحمن سيد -أسماء شلبى

أصيب 10 أشخاص بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى طريق الواحات الصحراوى، وتم نقلهم إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الصحراوى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وسيارات إسعاف، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج عنه إصابة 10 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.