إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص على طريق الواحات الصحراوى

أصيب 10 أشخاص بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى طريق الواحات الصحراوى، وتم نقلهم إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الصحراوى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وسيارات إسعاف، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج عنه إصابة 10 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.
ووضع بمواد قانون المرور الحالى، مجموعة من البنود للوقاية من وقوع الحوادث المرورية ومنع القيادة بسرعات جنونية لقائد المركبة، ووضعت قواعد للسير وسرعات محددة لها أثناء السير على الطرق ومن تلك السرعات:
- داخل المدن:
40 كيلو مترا فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات .
60 كيلو مترا فى الساعة لباقى أنواع المركبات.
- داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية:
40 كيلو مترا لكل أنواع المركبات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة