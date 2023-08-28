إصابة شخص صدمته سيارة بطريق الفيوم الصحراوى وآخر إثر انقلاب موتوسيكل فى أكتوبر

كتب عبد الرحمن سيد -أسماء شلبى

أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره لطريق الفيوم الصحراوى، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية فى طريق الفيوم الصحراوى، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

كما أصيب شخص إثر انقلاب موتوسيكل اعلي الطريق الصحراوى نطاق مدينة 6 أكتوبر وتم نقله إلى المستشفى.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصاب اعلي الطريق فى مدينة 6 أكتوبر، وبالإنتقال والفحـــص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل أختلت بيده عجلة القيادة مما تسبب في انحرافه وانقلاب الموتوسيكل ونتج عن الحادث إصابة قائد الموتوسيكل، وجري نقل المصاب إلي مستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.