أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم الاثنين 28 أغسطس 2023

كتب إسلام سعيد

ننشر أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الاثنين 28 أغسطس 2023، حيث تستقر الأسعار منذ عيد الأضحي لعام 2023، وسجل سعر اللحوم بين 280 جنيها في المحافظات إلى 400 جنيها في بعض مناطق القاهرة الكبرى.

وسجلت أسعار اللحوم في المنافذ التابعة لأمان ووزارة التموين سعر بين 230 إلى 280 جنيها وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز البلدي بين 300 و350 جنيها للكيلو.

وكثفت الحكومة نشر السيارات المتنقلة التى تتيح اللحوم بأسعار مناسبة، سواء عبر المنافذ المتنقلة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أو منافذ جهاز الخدمة الوطنية مما يوفر مزيد من الاستقرار فى أسعار اللحوم فى الأسواق، وبهدف اتاحة كميات كبيرة تكفي احتياجات السوق.