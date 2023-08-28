أخبار مصر.. مد فترة الأوكازيون الصيفى 2023 حتى 30 سبتمبر

نشر اليوم السابع على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها أصدار الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا ‏وزاريًا بمد فترة الأوكازيون الصيفى 2023 الى 30 سبتمبر المقبل حيث كان مقرر أن ينتهى يوم 7 سبتمبر حيث تضمن القرار أن يكون لكل محل أسبوعين أيضا ضرورة ‏حصول المحال التي سوف تشارك في الأوكازيون على موافقة مديريات التموين ‏الواقع في دائرتها محالهم التجارية والإعلان عن ثمن السلع المعروضة ‏للبيع في التصفية مقترن به بيان الثمن الفعلي الذي كانت تباع به ‏السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

صحيفة عمانية: انضمام مصر و5 دول لـ"بريكس" يساهم فى بناء مشهد عالمى جديد

ذكرت صحيفة "عمان" العمانية أن انضمام ست دول جديدة إلى مجموعة بريكس، من بينها مصر والمملكة العربية السعودية وإيران، دليل جديد على قدرة المجموعة على مواصلة شق طريقها ليس فقط لبناء اقتصاد قوي وقادر على النمو ولكن على المساهمة فى بناء مشهد عالمى جديد.

وزيرة التضامن تعلن إطلاق كارت "حرفي" للعمالة لتوفير خدمات تأمينية وصحية

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن رؤية الوزارة تستهدف إنشاء قاعدة بيانات للعاملين مع تصنيف العمالة وفقا لمستويات المهارة وحجم الإنتاج بما يساعد من تقديم الدعم المادي والفني لتلك الفئة، بالإضافة إلى إطلاق كارت "حرفي" للعمالة يقدم مزايا تأمينية وصحية وتمويلية وخدمات اجتماعية بما يبقي علي العمالة المهارة داخل قطاع الحرف اليدوية.

بعثة الأهلي تغادر إلى النمسا لدخول معسكر تدريبي استعدادا للموسم الجديد

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مطار القاهرة الدولي، متوجهة إلى النمسا استعدادا لدخول الفريق في معسكر تدريبي مغلق هناك خلال الفترة من 28 أغسطس حتى 6 سبتمبر المقبل.

وغادر أفراد بعثة الأهلي على متن رحلة خاصة سيرتها الشركة الوطنية مصر للطيران، حيث تم إنهاء إجراءات سفر البعثة من مبنى صالة 4 المخصصة للرحلات الخاصة بمطار القاهرة الدولي، وسط تسهيلات خاصة من فرق العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي وأيضا من مصر للطيران.

أسعار الذهب تفتح تداولات الأسبوع على هبوط 30 جنيها فى الجرام

ننشر أسعار الذهب اليوم الاثنين مستهل التعاملات الأسبوعية حيث فتح الذهب تداولاته على تراجع 30 جنيها لتسجل 2235 جنيها للجرام للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، في حين يشهد السعر العالمي للذهب هبوط دون 1915 دولار لتظل الأونصة قرب أعلى مستوى لها في أسبوعين.

رطوبة وشبورة ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل بكل الأنحاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين 28 أغسطس حتى السبت المقبل 2 سبتمبر 2023، لتشهد البلاد طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد ، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

مكتب التنسيق: لا مد للتقدم بمرحلة تقليل الاغتراب بالموقع الإلكترونى

يغلق موقع التنسيق الإلكترونى مساء اليوم الإثنين باب تسجيل الرغبات للتقدم بمرحلة تقليل الاغتراب "التحويل بين الكليات"، وذلك بالنسبة لطلاب المرحلة الأولى والثانية بتنسيق الجامعات 2023 .

وأتاح موقع التنسيق الإلكترونى للطلاب تسجيل الرغبات بمرحلة "التحويلات بين الكليات"، لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) يوم الخميس الماضى، ويستمر حتى اليوم الإثنين الموافق 28/8/2023، ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن .

نوران جوهر تحافظ على صدارة التصنيف العالمى للاسكواش للأسبوع الـ13

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمي لسيدات الاسكواش خلال الأسبوع الثاني من موسم 2023-2024، والذى بدأت منافساته 15 أغسطس الجاري ببطولة وندسور فى كندا، والتى توج بها طارق مؤمن فى منافسات الرجال.

وتصدرت البطلة المصرية نوران جوهر، لاعبة بالم هيلز، التصنيف العالمي لسيدات الاسكواش، وذلك بعد انطلاق الموسم الجديد، للأسبوع الـ 13 على التوالي.

استشارى باطنة يقدم روشتة وقائية للحماية من متحور كورونا الجديد

قال الدكتور أحمد سيد، استشارى باطنة وجهاز هضمى وكبد بجامعة الإسكندرية، "إن المتحور الجديد يظهر على هيئة نزلة برد وتكسير بالجسم وارتفاع درجة الحرارة وفقدان حاسة الشم، كما يتعرض المريض لأعراض الجهاز الهضمى مثل القىء والإسهال وآلام البطن وفقدان الشهية".

انستجرام يزيل حساب رئيس أبل "تيم كوك" من المنصة: مزيف

أزالت منصة انستجرام حساب مزيف لتيم كوك رئيس شركة أبل من المنصة، حيث من المعروف أن "كوك" ليس غزير الإنتاج على وسائل التواصل الاجتماعى، فقط لديه حساب على تويتر (المعروف الآن باسم X)، لكنه ليس من الأشخاص الذين ينشرون يوميًا على وسائل التواصل الاجتماعى.

ولهذا السبب كان من المفاجئ اكتشاف حساب على انستجرام باسمه، إذ كشف تقرير صادر عن موقع 9to5Mac أن الحساب – الذى يتابعه كبار المسؤولين التنفىذيين فى شركة أبل – هو فى الواقع حساب مزيف.

سوريا: قصف إسرائيلى يخرج مطار حلب الدولى عن الخدمة

نقلت وكالة الأنباء السورية سانا عن مصدر عسكري سوري قوله إن "العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا فجر اليوم الاثنين مستهدفا مطار حلب الدولي، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة".