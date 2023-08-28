أخبار البورصة اليوم الإثنين 28-8-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 28-8-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.260 تريليون جنيه.

إيقاف التداول على 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: المصرية للدواجن، والدلتا للسكر، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والمصرية للمنتجعات السياحية، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، وأسمنت سيناء.

البورصة تربح 4 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.260 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 720.8 مليون ورقة مالية بقيمة 2.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 88.6 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.36% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.83%، والعرب على 7.81%، واستحوذت المؤسسات على 20.703% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.29%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 134.7 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 512.9 ألف جنيه، 7 ملايين جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 77.2 مليون جنيه، 67.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 18584 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 22462 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 7779 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 3754 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 5517 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 5473 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1375 نقطة.

وصعدت أسهم 60 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 83 شركة، ولم تتغير مستويات 57 شركة.

نيوبرنت

أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا رقم (2130) لسنة 2023، والمتضمن في مادته الأولى: وقف شركة نيوبرنت لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة شهر، إعمالاً لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وذلك لعدم قيامها بإزالة كامل المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذار المؤرخ 25 مايو الماضي.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 20011 سهم، 3900 سهم، 160 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والحديد والصلب المصرية، والأهلي للتنمية والاستثمار عدد 50 ألف سهم، 100 ألف سهم، 50 ألف سهم، على الترتيب، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 137.6 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي طاقة عربية، والمطورون العرب القابضة عدد 35 ألف سهم، 9 ملايين سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة سبيد ميديكال 4 ملايين سهم.

مصر للألومنيوم

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023، وحققت شركة مصر للألومنيوم، مبيعات بلغت 2.2 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 1.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 3.7 مليار جنيه مقارنة مع 2.5 مليار جنيه.

مصر الجديدة للإسكان

قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إن الشركة ستوقع بروتوكول مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ينظم آليات وإجراءات دراسة العرض المقدم من الهيئة لشراء أرض هليوبارك البالغ مساحتها 1695 فدانًا والتصرف وحقوق والتزامات كل طرف خلال مدة سريان البروتوكول، على أن يتم دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد بعد الاتفاق النهائي لما يسفر عنه شروط البروتوكول إعمال شئونها للنظر في أمر التصرف بالبيع بالأمر المباشر بالقيمة التي سيتم التوافق عليها.