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195 مليون جنيه مخصصات التأمين الصحى لـ13 مليون طفل دون سن المدرسة.. تفاصيل

الأحد، 27 أغسطس 2023 02:00 ص
195 مليون جنيه مخصصات التأمين الصحى لـ13 مليون طفل دون سن المدرسة.. تفاصيل تأمين صحي - ارشيفية
كتبت نورا فخرى

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تبلغ تقديرات دعم التأمين الصحى على الأطفال دون السن المدرسى فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 نحو 195.5 مليون جنيه، ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة لنحو 13 مليون طفل، وذلك حسبما ورد بالجداول المرفقة بتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 / 2024، و الموازنة العامة للدولة، و مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023 / 2024، الذي أقره مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
 
ويبلغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالي الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنية مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.
 
وتقسم الإستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى، بالإضافة إلى شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" والثانية “حيازة الأصول المالية” وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا سداد القروض وتتمثل فى أقساط القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الاستحقاق المحددة.
 
 

مجلس النواب

الصحة

التأمبن الصحي

المدرسة



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