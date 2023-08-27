ميناء دمياط يستقبل 14سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 14 سفينة .. بينما غادر عدد 18 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 26757 طن تشمل : 1732 طن ملح معبأ و 3200 طن كسب صويا و 2130 طن رمل و 10775 طن يوريا و 8920 طن بضائع متنوعة.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 51305 طن تشمل : 9000 طن خردة و 14093 طن حديد و 40 طن معدات و 9000 طن كسب صويا و 3777 طن ذرة و 3200 طن فول صويا و 6304 طن قمح و 5093 طن قمح مطحون و 2798 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 798 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1142 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 155 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3348 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 112018 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 191405 طنًا .

كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 5200 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي و شبرا و طنطا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4847 شاحنة .