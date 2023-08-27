اليوم السابع
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موعد ومجالات تكليف خريجى الجامعات والمعاهد لأداء الخدمة العامة

الأحد، 27 أغسطس 2023 09:00 ص
موعد ومجالات تكليف خريجى الجامعات والمعاهد لأداء الخدمة العامة موعد ومجالات تكليف خريجي الجامعات والمعاهد العليا لأداء الخدمة العامة
كتب مدحت وهبة

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تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي تكليف الدفعة "101"من خريجي الجامعات والمعاهد العليا ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة، لمدة عام اعتباراً من 1/10/2023، على أن يبدأ التسجيل اعتباراً من الثالث من سبتمبر المقبل.

ويتم تكليف الشباب من الجنسين ممن يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية، فالإناث من خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2023، وكذلك الذكور ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية وممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة بشرط مضى ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب ومن خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2023.

مجالات التكليف في المشروعات التنموية مثل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبرامج وعي وفرصة و تكافل وكرامة والمشروطية الصحية و2 كفاية ولا أمية مع تكافل وكرامة وأطفال بلا مأوى، بالإضافة إلى الأسر المنتجة ومحو الأمية والتأمينات الاجتماعية، وقطاعات رعاية الأيتام والمسنين والأسر البديلة وخدمات الطفولة والخدمات التعليمية وأنشطة بنك ناصر الاجتماعي ، والمجالات الأخرى طبقاً لاحتياجات كل محافظة.


وزيرة التضامن

الخدمة العامة

اداء الخدمة العامة لخريجي الجامعات والمعاهد العليا

الخدمة العامة لخريجى الجامعات



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