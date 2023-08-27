موعد ومجالات تكليف خريجى الجامعات والمعاهد لأداء الخدمة العامة

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي تكليف الدفعة "101"من خريجي الجامعات والمعاهد العليا ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة، لمدة عام اعتباراً من 1/10/2023، على أن يبدأ التسجيل اعتباراً من الثالث من سبتمبر المقبل.
ويتم تكليف الشباب من الجنسين ممن يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية، فالإناث من خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2023، وكذلك الذكور ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية وممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة بشرط مضى ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب ومن خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2023.
مجالات التكليف في المشروعات التنموية مثل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبرامج وعي وفرصة و تكافل وكرامة والمشروطية الصحية و2 كفاية ولا أمية مع تكافل وكرامة وأطفال بلا مأوى، بالإضافة إلى الأسر المنتجة ومحو الأمية والتأمينات الاجتماعية، وقطاعات رعاية الأيتام والمسنين والأسر البديلة وخدمات الطفولة والخدمات التعليمية وأنشطة بنك ناصر الاجتماعي ، والمجالات الأخرى طبقاً لاحتياجات كل محافظة.
موعد ومجالات تكليف خريجى الجامعات والمعاهد لأداء الخدمة العامةالأحد، 27 أغسطس 2023 09:00 ص
مشاركة
تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي تكليف الدفعة "101"من خريجي الجامعات والمعاهد العليا ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة، لمدة عام اعتباراً من 1/10/2023، على أن يبدأ التسجيل اعتباراً من الثالث من سبتمبر المقبل.
الموضوعات المتعلقة
اعرف مواعيد تكليف خريجى الجامعات والمعاهد العليا لأداء الخدمة العامةالخميس، 24 أغسطس 2023 03:00 م
وزيرة التضامن تقرر تكليف الدفعة "101" بالجامعات والمعاهد العليا لأداء الخدمة العامةالخميس، 24 أغسطس 2023 11:56 ص
تقرير: 40% نموا فى الهجمات الإلكترونية المستهدفة للحكومات والخدمات العامةالأحد، 06 أغسطس 2023 10:00 م
هل تحسب مدة الخدمة العامة ضمن مدد الاشتراك بالتأمين الاجتماعى؟ اعرف التفاصيلالخميس، 25 مايو 2023 02:33 م
مشاركة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة