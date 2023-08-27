مصرع شخص صدمه القطار أثناء عبور مزلقان السكة الحديد فى الغربية

الغربية محمد طارق

لقى شخص مصرعه أثر اصطدامه بالقطار أثناء عبوره مزلقان السكه الحديد بآخر شارع حسن رضوان بمدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام.