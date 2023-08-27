اليوم السابع
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الأحد، 27 أغسطس 2023 10:27 ص
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مصرع شخص صدمه القطار أثناء عبور مزلقان السكة الحديد فى الغربية

الأحد، 27 أغسطس 2023 10:19 ص
مصرع شخص صدمه القطار أثناء عبور مزلقان السكة الحديد فى الغربية إسعاف - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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لقى شخص مصرعه أثر اصطدامه بالقطار أثناء عبوره مزلقان السكه الحديد بآخر شارع حسن رضوان بمدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام.
 
وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، اخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة شارع حسن رضوان بمدينة طنطا، بمصرع شخص صدمه القطار أثناء عبورة مزلقان السكة الحديد في وقت مرور القطار، علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الي موقع الحادث وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقله الي مشرحة المستشفي العام لتحديد هويته وإبلاغ ذويه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
 

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