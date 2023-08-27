اليوم السابع
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محافظ شمال سيناء يؤكد الاهتمام بذوي الهمم على مستوى جميع أجهزة الدولة.. صور

الأحد، 27 أغسطس 2023 04:11 م
محافظ شمال سيناء يؤكد الاهتمام بذوي الهمم على مستوى جميع أجهزة الدولة.. صور جانب من اللقاء
شمال سيناء - محمد حسين

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أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن هناك اهتماما بذوي الهمم على مستوى جميع أجهزة الدولة والقيادة السياسية في مختلف محافظات الجمهورية وخاصة شمال سيناء.
 
وأشار المحافظ خلال استقباله أعضاء نادي قادرون باختلاف برئاسة حسن صالح، وأعضاء النادي، إلى أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية تقوم بتقديم حزمة من التيسيرات أمام ذوي الهمم.
 
بدوره قال حسن صالح، رئيس مجلس إدارة نادي قادرون باختلاف، إن النادي يقوم بتقديم مختلف الخدمات لأعضائه ومن بينها إقامة نادي صيفي ومخيم علي شاطئ البحر بالعريش، مشيرًا إلي أن مركز التخاطب في المركز يقدم جلسات لعدد 75 طفلًا، وهناك 25 طفلًا آخرين على قائمة الانتظار.
 
وأضاف صالح، أن فريق الصم بالنادي يلعب في الدوري الممتاز بعد حصوله علي المركز الأول في دوري الترقي، وهذا يعد إنجازًا رياضيًا يضاف الي إنجازات محافظة شمال سيناء في قطاع الرياضة.
 
وعلى هامش اللقاء قام المحافظ بتسليم سماح عبد العزيز حسن، عضو نادي قادرون باختلاف، دعم مالي مقدم من مؤسسة خيرية، للاشتراك في بطولة افريقيا المؤهلة لدورة الألعاب الاوليمبية في باريس 2024، حيث أنها فازت 11 مرة ببطولة الجمهورية لتنس الطاولة وترتيبها الثاني دوليا والثامن على مستوى العالم.
 
محافظ شمال سيناء يؤكد الاهتمام بذوي الهمم (1)
محافظ شمال سيناء يؤكد الاهتمام بذوي الهمم

محافظ شمال سيناء يؤكد الاهتمام بذوي الهمم (2)
محافظ شمال سيناء يؤكد الاهتمام بذوي الهمم 

محافظ شمال سيناء يؤكد الاهتمام بذوي الهمم (3)
محافظ شمال سيناء يؤكد الاهتمام بذوي الهمم 

 


شمال سيناء

ذوي الاحتياجات الخاصة

سيناء

العريش



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