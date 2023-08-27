اليوم السابع
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محافظ المنوفية: بدء تدشين بناء مركز الأورام بمنوف بتكلفة 2.5 مليار جنيه

الأحد، 27 أغسطس 2023 06:00 ص
محافظ المنوفية: بدء تدشين بناء مركز الأورام بمنوف بتكلفة 2.5 مليار جنيه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه سيتم تدشين البدء فى بناء مركز الأورام بمدينة منوف، وذلك في إطار الاستغلال الأمثل للمساحات الفضاء المتاحة وغير المستغلة، وفي إطار سعي محافظ المنوفية الدائم والدؤوب للارتقاء بالمنظومة الطبية والتخفيف علي مرضي الأورام من أبناء المحافظة، وتذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين لتلقي الخدمة الطبية، مضيفا أن مركز علاج الأورام سيكون صرح طبى ضخم وإضافة قوية للمنظومة الصحية بالمحافظة.
 
وأضاف محافظ المنوفية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم البدء فى أكبر مركزا  للاوارم بمدينة منوف بمحافظة المنوفية، لخدمة أهالى المحافظات ومحافظات الدلتا بتكلفة تتعدى 2 مليار و500 مليون جنيه.
 
وأوضح أن مركز الأورام سوف يكون على مساحة مايقرب من 9 آلاف متر وسوف يتم تنفيذه على أحدث مستوى لكى يقدم خدمة عالية للمرضى .
 
وأكد أن المركز سوف يكون بسعة 209 أسرة مجهول بأحدث الأجهزة الطبية وسوف يكون تابع للامانة المركزية.

محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

مركز الأورام

منوف



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