اليوم السابع
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متى تعود الجامعة العمالية لاستقبال الطلاب من جديد ؟.. تعرف على التفاصيل

الأحد، 27 أغسطس 2023 03:00 ص
متى تعود الجامعة العمالية لاستقبال الطلاب من جديد ؟.. تعرف على التفاصيل الجامعة العمالية
كتبت آية دعبس

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قال المهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية، المشرف على المؤسسة الثقافية والجامعة العمالية، إن اتحاد العمال يدرس عددا من العروض لمستثمرين وسيعلن قريبا على الجهة التى سيتم إسناد عمليات التطوير لها، تمهيدا لإعادة عمل الجامعة من جديد، وتخريج كوادر قادرة على اقتحام سوق العمل المتطور، مشيرا إلى أنه فى حال إنتهاء التطوير سريعا فسيتم إعادة فتح الجامعة من العام الدراسى المقبل، أو العام بعد المقبل حال عدم الإنتهاء.

وأشار الفقى، لـ"اليوم السابع"، إلى أنه جارى التواصل وعقد لقاءات مع وزارة التعليم العالى، حيث أنها ستكون أحد الأطراف المشاركة في الإشراف على عمليات التطوير، لافتا إلى أنه تلقى وعد من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإعادة الجامعة العمالية إلى سابق عهدها من قبل في نظام التعليم وذلك بإعادتها مرة أخرى الى نظام الأربع سنوات كما كانت بعد تطويرها، لمنح الخريجين شهادة البكالوريوس، مضيفا: ولدينا خطط مستقبلية لإتاحة إجراء الدراسات العليا فيما بعد لمن يرغب من الخريجين.

يذكر أن الجامعة العمالية كانت قد توقفت عن استقبال دفعات جديدة من الطلاب من حوالى 8 سنوات، وذلك بعد وقف وزارة التعليم العالى لاعتمادها للدراسة فى الجامعة لحاجتها للتطوير.

وكان قد أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن طرح مزايدة علنية عامة بنظام المظروفين الفنى والمالي، للحصول على حق انتفاع واستغلال وإدارة وتشغيل المبانى والفروع التعليمية للجامعة العمالية التابعة للاتحاد العام، وذلك للكيانات المتخصصة صاحبة الخبرة فى هذا المجال، على أن يكون حق الانتفاع لفترة محددة بشرط أن تتم أعمال التطوير ورفع كفاءة وتحديث مبان وكيان وأنشطة ومعدات الفروع التابعة للجامعة العمالية، ثم نقل وإعادة التسليم لجميع المقومات المادية والمعنوية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر «الجهة المالكة»، وذلك طبقا لكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بذلك.

 


اتحاد العمال

الجامعة العمالية

خالد الفقى

فتح الجامعة العمالية



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