اليوم السابع
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لليوم الثانى.. "الشباب والرياضة" تواصل فعاليات مهرجان شباب النوبة بأسوان.. صور

الأحد، 27 أغسطس 2023 05:32 م
لليوم الثانى.. "الشباب والرياضة" تواصل فعاليات مهرجان شباب النوبة بأسوان.. صور مهرجان النوبة الرياضى بأسوان
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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لليوم الثانى على التوالى، تواصل مديرية الشباب والرياضة بأسوان، فعاليات المهرجان التنشيطى الأول لشباب النوبة، والذى تنظمه المديرية على مستوى مراكز الشباب إدارة نصر النوبة فى الفترة من 26 وحتى 30 من شهر أغسطس الحالى.

وشهدت فاعليات الافتتاح، أمس، طابور عرض للمراكز المشاركة بالمهرجان، وبعد عزف السلام الجمهورى، تم إلقاء بعض الكلمات من الحضور ثم عرض كاراتيه من بعض المراكز المشاركة وتقديم فقرة فنية من مركز شباب قسطل، وبعد انصراف طابور العرض تم بدء منافسات ألعاب رياضية مختلفة، للمجموعة الأولى والتي ضمت مراكز شباب: أبوسمبل - توشكى شرق - توشكى غرب - قسطل - دار السلام - بلانة ثان وثالث، باستثناء رياضة الكاراتيه والتي نفذت خلال هذا اليوم لجميع المراكز المشتركة بها.

حضر الافتتاح، ناصر سليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، وأفراح سيد، وكيل المديرية للشباب، وزياد يس، مدير الإدارة العامة للشباب، وعزت على، مدير الإدارة العامة للرياضة، بالإضافة إلى القيادات النيابية والشعبية والتنفيذية والأمنية بالنوبة.

وأكد ناصر سليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، أن فعاليات المهرجان التنشيطى يتم تنظيمها تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان وتشمل عدد من الألعاب منها خماسى كرة القدم وتنس الطاولة الفردى، بالإضافة إلى ألعاب القوى والتى تضم سباقات 100 متر بنين وبنات، منافسات كاراتيه وكاته فردي وجماعى للبنين والبنات.

وأضاف ناصر سليم، أن مركز شباب أبوسمبل شهد فعاليات افتتاح المهرجان، كما يشهد مركز شباب قرشة فعاليات اليوم الثانى، بينما يشهد مركزى شباب مدينة نصر النوبة والجنية والشباك فعاليات اليوم الثالث، فى حين أن مركز شباب أرمنا سيشهد فعاليات ومنافسات اليوم الختامى.

 

مهرجان النوبة الرياضى بأسوان (1)
مهرجان النوبة الرياضى بأسوان (1)

 

مهرجان النوبة الرياضى بأسوان (2)
مهرجان النوبة الرياضى بأسوان (2)

 

مهرجان النوبة الرياضى بأسوان (3)
مهرجان النوبة الرياضى بأسوان (3)

 

مهرجان النوبة الرياضى بأسوان (4)
مهرجان النوبة الرياضى بأسوان (4)

 

مهرجان النوبة الرياضى بأسوان (5)
مهرجان النوبة الرياضى بأسوان (5)

 

مهرجان النوبة الرياضى بأسوان (6)
مهرجان النوبة الرياضى بأسوان (6)

 

مهرجان النوبة الرياضى بأسوان (7)
مهرجان النوبة الرياضى بأسوان (7)

 

مهرجان النوبة الرياضى بأسوان (8)
مهرجان النوبة الرياضى بأسوان (8)

 

مهرجان النوبة الرياضى بأسوان (9)
مهرجان النوبة الرياضى بأسوان (9)

 

مهرجان النوبة الرياضى بأسوان (10)
مهرجان النوبة الرياضى بأسوان (10)

 

 


المهرجان التنشيطى الاول لشباب النوبه

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