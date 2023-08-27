اليوم السابع
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الأحد، 27 أغسطس 2023 07:08 م
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طبيب نفسى يحذر من الضغط النفسى وتأثيره على الصحة الجسدية

الأحد، 27 أغسطس 2023 07:00 م
طبيب نفسى يحذر من الضغط النفسى وتأثيره على الصحة الجسدية الاكتئاب
كتبت نهير عبد النبى

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الضغط النفسى والعصبى المستمر من أكثر الأشياء التي تعرضك لمشاكل صحية عديدة وتؤثر على صحتك النفسية والجسدية، وقال الدكتور جمال فرويز استشارى الطب النفسى لـ"اليوم السابع"، أن الجمعية الأمريكية للأمراض الباطنية عام 2020 نشرت تقريرًا يؤكد أن 60% من مرضى القولون العصبى ناتجة عن الضغوطات النفسية، و60% من المرضى المقبلين على العناية المركزة للقلب في المساء، يعانون من أزمة قلبية ناتجة عن مشاكل نفسية و40% لمن يتردد على عيادات القلب صباحًا مرضى نفسيون.

وأضاف فرويز: "هناك ما يسمى بالنواقل العصبية وأعراض جسمانية ناتجة عن التوتر النفسي الشديد، نتيجة زيادة ناقل عصبى يسمى نورإدرينالين وهى مادة قابضة للأوعية الدموية فعند زيادتها تسبب صداعًا وزغللة وخنقة فى الرقبة والصدر، وآلام فى القولون ورعشة فى الأطراف وألم فى عضلات الرقبة والظهر وألم فى المفاصل.

واستكمل حديثه قائلاً: "لابد من الوعى أن كل هذه الأعراض ناتجة عن مشاكل نفسية، وأن نهدى من أنفسنا ونبعد عن الضغوط وعن الأشخاص المؤذية وعن السلبيات الموجودة على السوشيال ميديا".


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