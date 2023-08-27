ضبط عصابة تسرق ماكينات الري في البحيرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالبحيرة تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات ماكينات الرى من الأراضى الزراعية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة قيام 7 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو المطامير، بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات ماكينات الرى من الأراضى الزراعية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (2 فرد محلى وعدد من الطلقات من ذات العيار – مبلغ مالى من متحصلات جرائم السرقات)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 8 وقائع بدائرة مركز شرطة أبو المطامير، وأرشدوا عن المسروقات (عدد 8 ماكينة رى) وكمية من المفاتيح والمفكات، وتروسيكل المستخدمين فى الوقائع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.