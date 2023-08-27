ضبط عاطل بحوزته كيلو حشيش وهيروين فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت مباحث دسوق بمحافظة كفر الشيخ، من ضبط عاطل "مسجل خطر"، من ذوي المعلومات الجنائية، وبحوزته كمية من الحشيش والهيروين، أثناء قيامه بالترويج للمخدرات، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة التى قررت حبسه.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بورود معلومات أكدتها التحريات، تفيد بقيام عاطل "مسجل خطر" من ذوي المعلومات الجنائية ، يقيم بدائرة قسم دسوق، بالاتجار فى المواد المخدرة ،وجار إعداد خطة أمنية محكمة لضبط.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبتفتيشه، عثر بحوزته على كيلو جرام حشيش وهيروين، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وأحيل المتهم إلى النيابة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.