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روسيا تصنع قاذف قنابل مزودا بمخزن دوار لزيادة فعالية الطائرات المسيرة

الأحد، 27 أغسطس 2023 02:22 ص
روسيا تصنع قاذف قنابل مزودا بمخزن دوار لزيادة فعالية الطائرات المسيرة الحرب على أوكرانيا
أحمد علوى

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ابتكر مهندسون عسكريون روس قاذف قنابل قادرا على تدمير مواقع العدو من المسيّرات الجوية. وحصلوا على براءة اختراع في مؤسسة "روس باتِنت RusPatent" الروسية لحماية الملكية الذهنية.

وقالت وكالة "تاس" إن قاذف القنابل الطائر مزوّد بمخزن دوار يوجه القنابل إلى الماسورة. ويتسع المخزن لـ8 ذخائر. ويتم توجيه قاذف القنابل إلى مواقع العدو بواسطة لوحة التحكم في الدرون وكاميرا فيديو.

ويعمل قاذف القنابل الطائر كما يلي: بأمر من مشغّل الدرون يُيتم توصيل الكهرباء إلى محرك كهربائي  يدوّر المخزن الدوار ليوجّه قنابل إلى الماسورة عن طريق المسننات، ونتيجة ذلك تصل إحدى القنابل عبر ثقب في قعر المخزن إلى الماسورة ويبدأ إطلاقها من الجو.

وحسب المطورين فإن قاذف القنابل الطائر يصلح لخوض غمار القتال في ظروف المدينة أو أي منطقة تتميز بأرض معقدة.

 


روسيا

الطائرات المسيرة

الحرب الروسية

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