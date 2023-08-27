اليوم السابع
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الأحد، 27 أغسطس 2023 04:12 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس الوزراء العراقى يؤكد رغبة الحكومة فى مد جسور التعاون الاقتصادي مع اليابان

الأحد، 27 أغسطس 2023 03:00 م
رئيس الوزراء العراقى يؤكد رغبة الحكومة فى مد جسور التعاون الاقتصادي مع اليابان رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
وكالات

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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الأحد، رغبة الحكومة في مدّ جسور التعاون الاقتصادي مع اليابان، والانفتاح على الشركات اليابانية، في ظل توفر البيئة الملائمة للاستثمار، وإتاحة الفرص الاستثمارية الواعدة التي من شأنها أن تسهم في المزيد من النماء والازدهار.
 
وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء أن ذلك جاء خلال لقائه السفير الياباني لدى العراق فوتوشي ماتسوموتو، لبحث العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون المتبادل في مختلف المجالات، الاقتصادية والثقافية، وفي قطاعات الصحة والطاقة المتجددة، وأكد الجانبان الرغبة المشتركة بين العراق واليابان لتبادل الزيارات وعلى مختلف المستويات.

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