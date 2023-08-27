تقرير: الغذاء يكلف الأسر فى نيجيريا 59% من ميزانيتها بسبب التضخم

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ذكر التقرير الصادر عن مؤسسة البحوث الإحصائية فى نيجيريا "بيكودي" أن الأسرة النيجيرية المتوسطة تنفق حوالى 59% من دخلها على الغذاء، فيما تعد هذه النسبة أعلى من المتوسط العالمى البالغ 11%.

كما ذكر التقرير أن التضخم فى نيجيريا ظل مرتفعا منذ عام 2016، مع تأثير كبير على إنفاق الأسر، حتى فى الوقت الذى كانت تكافح فيه الحكومات المتعاقبة عبر إدارة الولايات النيجيرية، ارتفع مؤخرًا تضخم الغذاء إلى 24% فى يوليو المنصرم، مما دفع الرئيس بولا تينوبو إلى إعلان حالة الطوارئ بشأن انعدام الأمن الغذائي.

وأعربت وزيرة الشؤون الإنسانية والتضامن، بيتا إيدو، عن التزام الحكومة الفيدرالية بدعم 133 مليون نيجيرى من براثن الفقر، فيما أكدت أن معدل الفقر مقلق فى البلاد وغير مقبول.