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تطوير رمسيس.. 3 مراحل تشمل الميدان والسبتية والأزبكية والقللى والفجالة

الأحد، 27 أغسطس 2023 06:00 ص
تطوير رمسيس.. 3 مراحل تشمل الميدان والسبتية والأزبكية والقللى والفجالة ميدان رمسيس
كتب سيد الخلفاوى

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بدأت الدولة فى تنفيذ مشروع تطوير المنطقة المحيطة بمحطة سكك حديد مصر برمسيس، ضمن مخطط إعادة الرونق والمظهر الحضاري بهذه المنطقة، والمساهمة في حل المشكلات المرورية التي يعانى منها ميدان رمسيس، وتم تقسيم أعمال التطوير على 3 مراحل تبدأ بحل مشاكل مواقف السيرفيس المنتشرة بالميدان وتجميعها فى مكان واحد لإنهاء العشوائية والتكدس المرورى التى تسببها المواقف.
 
ـ البدء في تطوير ميدان رمسيس مقسمة على 3 مراحل
 
إنشاء موقف متعدد الطوابق بأرض الصوامع على مساحة 12 ألف متر.
يضم الموقف الجديد محالا لتجميع الاكشاك الموجودة بالميدان.
نقل موقف القللى مؤقتا بساحة محطة مصر برمسيس.
المرحلة الأولى لا تضم أى إزالات.
التطوير يشمل منطقة ميدان رمسيس والسبتية وكوبرى الليمون.
حصر السكان بالعقارات خلف قسم الأزبكية.
 
- المرحلة الثانية
 
تشمل تطوير كوبري أكتوبر للحد من الإزدحام المروروي. 
دراسة توسعة كوبرى أكتوبر أو إنشاء كوبرى بديل.
 
- المرحلة الثالثة
 
تضم مخطط لتطوير ميدان رمسيس والفجالة

تطوير السبتية

تطوير ميدان رمسيس

ازالة مباني برمسيس

مخطط تطوير ميدان رمسيس

رمسيس

محطة مصر



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