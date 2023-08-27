تخفيض سن القبول للصف الأول الإبتدائي ومجموع دخول مدارس التعليم الفنى بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

صدق اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء اليوم على قرارات تخفيض سن القبول للصف الأول الإبتدائي ببعض مناطق المحافظة وتخفيض مجموع دخول مدارس التعليم الفنى بشمال سيناء.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه صدق اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على تخفيض سن القبول للصف الأول الإبتدائي شهراً لأبناء مركز الشيخ زويد ، و6 أشهر لمركزي الحسنة ونخل.

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، سيتم التخفيض بسن القبول في هذه المراكز وذلك وفقاً للقواعد والتعليمات ،على أن يتم قبول للطلاب من أهل هذه المراكز فقط والتي تنطبق عليهم القواعد والتعليمات المنظمة لذلك .

كما صدق محافظ شمال سيناء على تخفيض درجات القبول لفصول الخدمات ، والتعليم الخاص ، ومدارس التعليم الفني ، و شمل القرار تخفيض القبول فى مدارس الثانوية العامة نظام الخدمات من 190 درجة إلى 180 ، والتعليم الخاص من 170 درجة إلى 165 ،والتعليم الفني بمدرسة الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات من 180 درجة إلى 175 ، ومدرسة الصناعية المعمارية من 170 درجة إلى 165، ومدرسة الشيخ زويد الصناعية

من 180 درجة إلى 175، ومدرسة بئر العبد الصناعية من 180 درجة إلى 175، ومدرسة الشهيد محمود حسن الصناعية من 180 درجة إلي 175، و مدرسة الشهيد إبراهيم محمد إبراهيم التجارية بنين من 160 درجة إلي 155، ومدرسة بئر العبد التجارية المشتركة من 160 درجة إلى 155، ومدرسة اللواء هشام شاهين التجارية بنات من 190 درجة الى 183.