بدء التقديم على وظائف شاغرة لمهندسين بالجيزة.. اعرف المستندات المطلوبة

*الشروط العامة للتقديم

-أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس هندسة في تخصص من التخصصات الواردة.

-أن يقبل العمل بأي جهة تابعة للمحافظة تراها لمصلحة العمل.

-أن يكون من المقيمين داخل نطاق محافظة الجيزة.

-ألا يزيد سن المتقدم عند تقديمه للطلب عن 35 عاما.

-أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعلى منها.

-أن يكون لديه خبرة سابقة 3 سنوات على الأقل.

-العمل بنظام السركي اليومى (أجر مقابل عمل ولا يترتب عليه طلب تثبيت أو تقنين أوضاع أو تحويله إلى عقد دائم أو خلافه.

-التقديم على الوظائف المطلوبة يبدأ في الفترة من 27 / 8 / 2024 وحتى 27 / 9 / 2023، ولن يلتفت الى الطلبات التي ترد عن طريق البريد او قبل او بعد الموعد المحدد.

*المستندات المطلوبة للتقديم

صور من:

1-المؤهل الدراسي.

2-شهادة القيد في نقابة المهندسين وصورة كارنيه النقابة.

3-شهادة الميلاد.

4-بطاقة الرقم القومي، على أن تكون سارية.

5-الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور.

6-شهادة الخدمة العامة بالنسبة للإناث.

7-شهادات الدورات التدريبية الحاصل عليها إن وجدت.

8-يلتزم من يقع عليه الاختيار بتقديم أصول جميع مسوغات التعيين التي ستطلب منه فى حينها.

9-تقدم الطلبات شخصيا باليد باسم السيد مدير عام الموارد البشرية بديوان عام محافظة الجيزة (قسم التعيينات) على النموذج المعد لملئه بالإدارة مصحوبة بصورة شخصية حديثة 4 × 6.