اليوم السابع
Ads
الأحد، 27 أغسطس 2023 08:27 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

بدء التقديم على وظائف شاغرة لمهندسين بالجيزة.. اعرف المستندات المطلوبة

الأحد، 27 أغسطس 2023 08:00 ص
بدء التقديم على وظائف شاغرة لمهندسين بالجيزة.. اعرف المستندات المطلوبة محافظة الجيزة
كتبت مرام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تبدأ محافظة الجيزة اليوم الأحد الموافق 27 أغسطس الجاري، استقبال طلبات التقديم على 50 وظيفة شاغرة لمهندسين في تخصصات مختلفة، تشمل (قسم إنشاءات، هندسة عمارة، هندسة ميكانيكا، هندسة طرق، وغيرها)، وذلك حتى 27/9/2023، كما هو موضح في الجداول التالية:
 
 
*الشروط العامة للتقديم
 
-أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس هندسة في تخصص من التخصصات الواردة.
 
-أن يقبل العمل بأي جهة تابعة للمحافظة تراها لمصلحة العمل.
 
-أن يكون من المقيمين داخل نطاق محافظة الجيزة.
 
-ألا يزيد سن المتقدم عند تقديمه للطلب عن 35 عاما.
 
-أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعلى منها.
 
-أن يكون لديه خبرة سابقة 3 سنوات على الأقل.
 
-العمل بنظام السركي اليومى (أجر مقابل عمل ولا يترتب عليه طلب تثبيت أو تقنين أوضاع أو تحويله إلى عقد دائم أو خلافه.
 
-التقديم على الوظائف المطلوبة يبدأ في الفترة من 27 / 8 / 2024 وحتى 27 / 9 / 2023، ولن يلتفت الى الطلبات التي ترد عن طريق البريد او قبل او بعد الموعد المحدد.
 
*المستندات المطلوبة للتقديم
صور من:
1-المؤهل الدراسي.
2-شهادة القيد في نقابة المهندسين وصورة كارنيه النقابة.
3-شهادة الميلاد.
4-بطاقة الرقم القومي، على أن تكون سارية.
5-الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور.
6-شهادة الخدمة العامة بالنسبة للإناث.
7-شهادات الدورات التدريبية الحاصل عليها إن وجدت.
8-يلتزم من يقع عليه الاختيار بتقديم أصول جميع مسوغات التعيين التي ستطلب منه فى حينها.
9-تقدم الطلبات شخصيا باليد باسم السيد مدير عام الموارد البشرية بديوان عام محافظة الجيزة (قسم التعيينات) على النموذج المعد لملئه بالإدارة مصحوبة بصورة شخصية حديثة 4 × 6.
 
IMG_2957
 
 
IMG_2958

 


فرص عمل

وظائف

فرص عمل للشباب

وظائف للمهندسين

خريج هندسة

وظائف لخريجين هندسة

فرص عمل في الجيزة

محافظة الجيزة



الموضوعات المتعلقة

محافظ الجيزة يعتمد ترقية 5046 معلماً وأخصائيًا من شاغلى وظائف المعلمين

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 01:38 م

محافظ الجيزة يكرم القائمين على إنجاز الخطة الاستثمارية عن العام المالى 2022 – 2023

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 05:20 م

محافظة الجيزة تطلب 50 مهندسا للعمل فى تخصصات مختلفة.. التقديم 27 أغسطس

الخميس، 24 أغسطس 2023 10:19 ص

مطلوب مهندسين.. محافظة الجيزة تعلن عن وظائف تخصص إنشاءات وميكانيكا وطرق

السبت، 26 أغسطس 2023 01:00 ص

محافظة الجيزة تضبط 4.65 طن لحوم فاسدة ومذبوحة خارج المجازر

السبت، 26 أغسطس 2023 01:54 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة