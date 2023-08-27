اليوم السابع
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الأحد، 27 أغسطس 2023 07:10 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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اليوم السابع: "توشكى الخير.. الجمهورية الجديدة تزدهر هنا"

الأحد، 27 أغسطس 2023 07:00 م
اليوم السابع: "توشكى الخير.. الجمهورية الجديدة تزدهر هنا" اليوم السابع

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ينشر اليوم السابع في عدده الصادر غدا الإثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء في الصفحة الأولى تحت عنوان، "توشكى الخير الجمهورية الجديدة تزدهر هنا" الرئيس السيسى يتابع زيارة الإعلاميين هاتفيا.. ويؤكد: التنمية فى كل شبر على أرض مصر توشكى جزء بسيط مما تفعله الدولة.. ونستهدف الوصول لاستصلاح 4 ملايين فدان خلال عامالقمح والعنب والمانجو والنخيل.. أبرز زراعات المشروع الكبير، والتفاصيل في الصفحة الرابعة من النسخة الورقية.
 
وداخل العدد

ـ توجيهات رئاسية بتكثيف جهود تطوير الصناعة الرئيس السيسى يتابع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة ويوجه بمواصلة دعم الاستثمار الصناعى.

 

ـ جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة تنطلق بالقاهرة.

ـ "التعليم": انتهاء تسكين الطلاب بالمدارس قبل انطلاق العام الدراسى الجديد.

 

ـ حفل ضخم لـ «كاريوكى» بالعلمين "فرقة وسط البلد تتألق بمهرجان القلعة".
 
 
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