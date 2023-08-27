المدينة الجامعية بالإسكندرية تفتح أبوابها اليوم لتقديم طلاب الثانوية العامة

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت الإدارة العامة للمدن الجامعية بجامعة الإسكندرية، عن موعد التقديم للطلاب الجدد الحاصلين على الثانوية العامة، وفقا للخطة التى تم وضعها من قبل وزارة التعليم العالي للعام الدراسى الجديد .

يتم فتح التقديم الكترونيا لطلاب الثانوية العامة الجدد من 26 أغسطس حتى 21 سبتمبر القادم ، وتقديم كافة البيانات اللازمة من خلال الموقع الالكترونى للمدينة .

ويستمر التقديم للطلاب القدامى للمدينة الجامعية بالإسكندرية طلبة وطالبات الكترونيا من 1 أغسطس الجارى حتى 31 من نفس الشهر من خلال الموقع الرسمى للمدينة الجامعية بجامعة الإسكندرية.

بينما يتم فتح باب التقديم للمدن الجامعية بالإسكندرية ورقيا للطلاب القدامى بدءا من 22 أغسطس حتى 7 سبتمبر القادم ، بينما يتم تقديم لطلاب الثانوية العامة من 2 سبتمبر حتى 21 سبتمبر .