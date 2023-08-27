اليوم السابع
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المالية الروسية تتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 2.5% بنهاية العام

الأحد، 27 أغسطس 2023 03:00 ص
المالية الروسية تتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 2.5% بنهاية العام أنطون سيلوانوف
أحمد علوى

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أكد وزير المالية الروسى أنطون سيلوانوف، أن توقعات نمو الاقتصاد الروسى بحلول نهاية عام 2023 بلغت 2.5% أو أكثر.

وقال وزير المالية الروسى - وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" - " إن نسبة النمو العام الماضى انكمشت لتصل إلى 2.1%، ولكن من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد وينتعش بنسبة 2.5% أو أعلى هذا العام"، متوقعا استمرار التضخم عند مستوى 6% مع التنسيق مع البنك المركزى لاتخاذ كافة الإجراءات لخفض التضخم إلى مستوى القيم المخطط لها.


وبحسب تقرير نشرته وزارة المالية الروسية خلال أغسطس الجاري، فإن نسبة عجز ميزانية البلاد فى الفترة من يناير إلى يوليو بلغت 1.8% من حجم الناتج المحلى الإجمالي.


روسيا

التضخم

الاقتصاد الروسى

أوكرانيا



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