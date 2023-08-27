القوات المسلحة تنظم المرحلة الثانية من (مودة) لتوعية الشباب المقبل على الزواج

انطلاقًا من حرص القوات المسلحة على استمرار تفعيل دورها التوعوى لأبنائها خلال فترة تجنيدهم بما يسهم فى الارتقاء بمستوياتهم الثقافية والمعرفية التى تمكنهم من القدرة على التعامل الأمثل مع حياتهم الاجتماعية بعد انتهاء فترة تأديتهم الواجب الوطنى، تم تنظيم المرحلة الثانية من حملة (مودة) لتوعية الشباب المقبل على الزواج بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، وذلك من خلال عقد العديد من لقاءات التوعية والزيارات الميدانية بمراكز التدريب التابعة للقوات المسلحة.

ويهدف البرنامج إلى توعية أفراد القوات المسلحة بالخبرات والمهارات اللازمة لتكوين حياة زوجية وأسرية ناجحة، وتعريفهم بأسس وأساليب تكوين أسرة مستقرة والتعامل مع كافة المشكلات التى قد تواجههم فى المستقبل للحفاظ على القيم المجتمعية والروابط الأسرية بما يسهم فى حفظ واستقرار المجتمع المصرى.